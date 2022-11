(Di domenica 20 novembre 2022) Charlese Sergiosi giocano ilnel Mondiale di Formula 1. Nell’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, il monegasco e il messicano si giocano il ruolo di vice campione del Mondo dietro a Max Verstappen. Entrambi i piloti sono affiancati a 290, andiamo a vedere quali sono lepossibili. In realtà è tutto molto semplice: chi arriverà davanti, tra loro due, saràvisto che appunto partono da una situazione di. Invece qualora dovessero finire entrambi fuori dalla zona, quindi presumibilmente fuori gara, a prevalere sarebbe Charlesvisto che il criterio che si tiene in considerazione sono il numero di vittorie conquistate in ...

Bene Sainz Jr., altalenanteIl mancato rinnovo di contratto 'La Haas deve progredire, ecco ... Steiner continua spiegando: 'A farci prendere questa decisione è stato un mix di...LeFerrari e Mercedes sono separate da 19 punti . La coppia formata da Charlese Carlos Sainz ha quindi buone possibilità di mantenere la seconda posizione. In caso di nuova ... COMBINAZIONI Leclerc-Perez per il secondo posto: cosa succede se arrivano a pari punti F1 - Il monegasco della Ferrari e il messicano della Red Bull sono appaiati a 290 punti alla vigilia dell'ultimo Gran Premio della stagione. Chi finirà davantiLe Qualifiche del Gp di Abu Dhabi saranno trasmesse oggi in diretta tv da Sky, che le manderà in onda sul canale 207 (Sky Sport Formula 1). La diretta scatterà alle ore 15. Mentre in differita le ...