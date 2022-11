Colorado | strage in una discoteca gay La polizia | «Cinque morti e almeno 18 feriti»

(Di domenica 20 novembre 2022)persone sono state uccise sabato sera in unagay aSprings, in: lo ha annunciato la. Altre 18 persone sono rimaste ferite nella sparatoria di massa al...

' Hanno individuato un individuo che crediamo essere l'autore della' , ha detto il tenente della polizia diSprings Pamela Castro. ' In questo momento il sospettato è i in custodia ' ...Al momento si contano 5 morti e 18 feriti. Fermato il sospetto assalitore, è ...Cinque persone sono state uccise sabato sera in una discoteca gay a Colorado Springs, in Colorado: lo ha annunciato la polizia. Altre 18 persone sono rimaste ferite nella sparatoria di massa al Club Q ...Un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno di un club notturno Lgbtq a Colorado Springs, in Colorado, negli Stati Uniti. Il bilancio è un bagno di sangue: almeno cinque persone sono morte, stando ...