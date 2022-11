Classifica Mondiale costruttori F1 2022 | Red Bull dominatrice | Ferrari seconda davanti a Mercedes

...2022 di Formula 1 . L'olandese, sul circuito di Yas Marina, chiude la stagione con un successo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc , il quale ottiene il secondo posto nella...Charles Leclerc arriva in seconda posizione e si prende il secondo posto nelladavanti a Sergio Perez, vicinissimo alla fine ma che si deve accontentare della terza piazza. Quarto ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Secondo posto che vale anche il secondo gradino nella classifica del mondiale piloti per la Ferarri di Charles Leclerc che con una gara perfetta riesce a tenere dietro di se l’altra Red Bull di Sergio ...