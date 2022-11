Clamoroso | Benzema infortunato | il suo Mondiale è finito

DOHA (QATAR) - Il Mondiale diè finito per un infortunio in allenamento che arriva a tre giorni dal debutto in Coppa del Mondo contro l'Australia (martedì 22 novembre). I campioni del mondo della Francia - arrivati in ...... grazie a un potenziale offensivodotato di giocatori del calibro di Kylian Mbappe, Karim(fresco vincitore del pallone d'oro 2022 e reduce da una stagione 2021/2022 strabiliante ...Il Pallone d'oro si è infortunato in allenamento a una coscia, la Francia deve sostituirlo in extremis. Tremendo colpo per la nazionale francese a poche ore dall'inizio del Mondiale: Karim Benzema si ...Mondiali Qatar, Benzema addio mondiale Il campione francese Karim "the Dream" Benzema salterà clamorosamente il suo ultimo Mondiale. Infatti, dalla risonanza magnetica che il giocatore a svolto alle o ...