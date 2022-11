Civitanova-Siena in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Superlega 2022 2023 volley

(Di domenica 20 novembre 2022) Tutto pronto per Cucine Lube-Emma Villas Aubay, partita valevole per l’ottava giornata della regular season didimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, quarti a quota 12 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare una bella vittoria e accorciare le distanze dalla capolista Perugia. Dall’altra parte della rete ci sarà la neopromossa formazione toscana, fanalino di coda della classifica con tre punti frutto di una vittoria conquistata fin qui. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 20 novembre all’Eurosuole Forum diMarche. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

Trasferta nelle Marche per la Emma Villas Aubay, che domani a partire dalle ore 18 sarà impegnata all'Eurosuole Forum contro la Cucine Lube Civitanova Marche. I senesi sfidano quindi i campioni d'Italia (la gara si giocherà quindi sul ...... Vero Volley Monza 7; Pallavolo Padova e Gioiella Prisma Taranto 6; Emma Villas Aubay Siena 3. 1 partita in più: Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova 1 partita in meno: Pallavolo Padova ed Emma ...