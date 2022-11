CiccioGamer evasore fiscale? Lui si difende | «Pago le tasse | strano che la notizia esca di sabato»

(Di domenica 20 novembre 2022)è uno è una vittima del fisco? Scrive Il Messaggero che Mirko Alessandrini, 33 anni, questo il vero nome dello youtuber, 33 anni, romano, non avrebbe dichiarato al fisco oltre un milione di euro negli ultimi cinque anni. È un vero e proprio idolo. Ha 3,5 milioni di seguaci sul suo canale YouTube. La Guardia di Finanza – scrive Il Messaggero – è riuscita a ricostruire nel dettaglio il volume del fatturato dell’imprenditore. A conclusione delle attività ispettive, è stato appurato l’omesso versamento di imposte dirette per oltre 400.000 euro e dell’Iva per circa 160.000 euro. Cosìè stato denunciato alla Procura di Roma per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva. Lui però si è difeso con i suoi fan con qualche accenno al complottismo: «che questa ...

denunciato per omessa dichiarazione dei redditi L'accusa di è arrivata stamattina ma ... Ma vi assicuro che non sono un evasore fiscale'. Spiega che delle troppe tasse si è anche lamentato ... Secondo un'indagine della guardia di finanza non avrebbe versato oltre mezzo milione di imposte. La replica: "Non sono un evasore, non sono un brutta persona sono sempre stato limpido"