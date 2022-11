Chiedilo a Zona Wrestling #638

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 20 novembre 2022) Benvenuti amici di, in questa domenica 20 di novembre, ad una nuovissima edizione del, la numero 638. La fine dell’anno sta arrivando e anche gli ultimi eventi stanno per dare gli ultimi verdetti, Full Gear della AEW, e poi War Games della WWE. Ilè caldo, econ lui. Buona lettura a tutti da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis. i i Da The Best Bout Machine: Ciao Giova, come stai? Ecco le mie domande per questa settimana. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Cosa ne pensi di Mark Jindrak? 1) Un lottatore un po’ troppo sopravvalutato. La sua esperienza nella WCW lo ha quasi elevato a giovane leone da sfruttare, ma in realtà era uno dei tanti, che la WCW aveva spinto, come altri, perché erano ...