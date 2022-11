“Chi vince Ballando” Anticipazione clamorosa | la giudice se lo lascia sfuggire in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 20 novembre 2022)con le stelle, le parole di Selvaggia Lucarelli durante la puntata non sono passate inosservate: sono tanti a pensare che laabbia fatto un vero e proprio spoiler sul vincitore di questa edizione. Un’edizione travolta dal caso Enrico Montesano su cui ieri è intervenuto Ivan Zazzaroni che non ci è andato per il sottile. Spiega il: “Condivido il codice etico della Rai. Si è parlato di squalifica. Nella giustizia sportiva si parte da una presunzione di colpevolezza e, tu hai parlato di buona fede, sei tu a dover dimostrare di essere in buona fede. Io credo che una sospensione sia meglio che una squalifica, quindi tenterai. Poi tocca alla Rai, non certo a me, ma secondo me la squalifica è eccessiva”. Parole alle quali si è accodata Carolyn Smith, pur senza entrare nel merito della vicenda: “Posso dire una cosa ...