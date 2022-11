Cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar domenica 20 novembre | a che ora e dove vederla in tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 novembre 2022) L’Italia non ci sarà, i tifosi, ma tutti i cittadini in realtà, ancora non hanno ‘digerito’ la cosa. E sentir parlare disenza poter partecipare fa male a tutti. In realtà, però, il giorno tanto atteso è arrivato e domani,20, ci sarà lainaugurale dei2022, che si svolgeranno in. Sono 32 le nazionali che parteciperanno e che si sfideranno, scendendo in campo, per aggiudicarsi la Coppa del Mondo., si ferma la Serie A: come fare per ‘congelare’ l’abbonamento DAZNvedere ledideiin diretta tv Iprenderanno il via domani. E ci sarà la gara inaugurare, quella che ...