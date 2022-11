CdS – Frattesi | social in delirio dopo l’intervista al Corriere dello Sport | “Ora riportatelo a casa”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 20 novembre 2022) 2022-11-20 14:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: “E adesso”. E’ questo il messaggio più gettonato suiin riferimento aldi Davideal. Le parole del centrocampista del Sassulo hanno davvero colpito i tifosi della Roma che, stamattina, suie nelle radio, hanno chiesto a gran voce alla società di “riportare aun ragazzo che vuole così tanto questa maglia“. Non solo, c’è già chi guarda oltre perché in molti vorrebbero vedere Davide con la maglia numero 16, quella di Daniele De Rossi: “Sarebbe il giusto erede“, dice ...