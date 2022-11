Catania Calcio È arrivato gagliardetti d’Italia

(Di domenica 20 novembre 2022) Il gagliardetto delL’elefante (u liotru in catanese) è sempre stato presente sulle insegne del. Ancora oggi la Fontana dell’elefante è l’ombelico della città a conferma di una tradizione storica che lega la cittadina all’animale. Si narra, infatti, che fu proprio un pachiderma a liberare i luoghi infestati da belve feroci proprio nell’area attuale di. In loro onore, per devozione, i catanesi eressero una statua simbolo. Successivamente, nel 1239, per intercessione di Federico II di Svevia l’elefante divenne il simbolo ufficiale della città. Il “Colonnello” Puskas riceve dal capitano delHansen il gagliardetto prima dell’amichevole del 16 dicembre 1956 (foto collezione A. Cocuzza) Ecco perché il profilo dell’animale è sempre presente ...

MeridioNews - Edizione Sicilia

La classifica : Pro Recco, Ortigia, Savona 15; An Brescia 12, Telimar 9; Anzio ; Trieste ; Bologna ; Quinto 6; Posillipo, Salerno, Roma 3;0, Bogliasco ., basket, pallavolo, rugby, ......30 Cavese - Gravina 14:30 Gladiator - Martina14:30 Matera - Altamura 14:30 Molfetta-...30 Cittanovese - Locri 1909 14:30 Lamezia Terme -14:30 Real Aversa - San Luca 14:30 ... Calcio a 5, Meta Catania battuta in casa della Came Dosson. I rossazzurri passano in vantaggio, ma subiscon... I giovani di Catania ritrovano uno spazio importante dove fare sport. Oltre mille presenze e una grande manifestazione non solo per festeggiare l’inaugurazione dei nuovi impianti, ma per coinvolgere i ...Sconfitta fuori dalle mura amiche per il Nicosia Futsal nell’ottava giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2, i gialloneri di mister Calabrese sono s ...