Caso Sumahoro | quante ombre Ma Repubblica lo santifica

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 20 novembre 2022) 00:00 Si avvicina la manovra e Fubini e De Bortoli già bombardano. 02:48 Del Vigo su Musk e Salvini che si sentono via tweet. 03:09 Berlusconi inaugura nuova sede di Forza Italia a Milano. 04:20 In arrivo anche nuove tassettine… 05:55 Taglio al reddito di cittadinanza. Non a quello di Di Maio… 08:15 Cop27, adesso si inventano il fondo per pagare i cataclismi in Africa, ma per Petrini non basta mai. 09:49 Travaglio contro la Moratti. 10:50 Congresso Pd, la Schlein e Bonaccini si candidano per la segreteria. 11:29 I laburisti contro la camera dei Lord 11:55 Le multe salate per il Quotidiano Nazionale. 12:28 Immigrazione, basta leggere Fabbrini sul Sole 24 ore e capisci cosa è diventata la Luiss: l’emergenza non c’è.apre: “Boom di sbarchi dalla Libia”, ma spiegarlo ai profesori della Luiss? 15:56 La storia di Sumhahoro raccontata da Bei e ...