Casillas su Ronaldo | «La gente si dimentica chi è e cosa ha fatto»

(Di domenica 20 novembre 2022) Marca ha intervistato oggi Iker, uno dei grandi protagonisti dei passati Mondiali da portiere della Spagna, e oggi commentatore e tifoso «Li ho vissuti come spettatore quando ero bambino, come calciatore qualche anno fa e ora mi diverto di nuovo da fuori». Vivere i Mondiali a calciatore è sicuramente un’emozione incredibile, ma bisogna fare largo ai giovani «Non bisogna essere egoisti e che gli altri si divertano» Iker ricorda i mondiali in Sudafrica vinti e definisce la sua parata su Robben come “fortunata”. «Sì, sono convinto che se io e Robben potessimo rivivere quell’azione dieci volte e prenderei gol nove volte. Quel giorno è stata una coincidenza, un caso o perché qualcuno voleva che fosse così, mi ha colpito al piede e la palla è andata fuori» Sulla Spagna a questi Mondiali in Qatar «Non la considero una favorita come la Francia, il Brasile o ...

Tempo di pronostici ai Mondiali di Qatar 2022. Ai microfoni di Marca, Ikerha detto la sua: 'Non vedo la Spagna tra le favorite - dice l'ex portiere del Real Madrid e ... Cristiano. ......Barcellona e Paris Saint - Germani lo collocano al terzo posto momentaneo dietro a Iker... come per, il Barcellona è out nella corsa Champions. Dovrà vedersela in Europa League proprio ...Iker Casillas, intervistato da Marca, ha voluto precisare un aspetto relativo a CR7: "Quando si parla di Cristiano spesso la gente si dimentica chi è e cosa ha fatto. Lo vorrei sempre ...Casillas difende Cristiano Ronaldo: «La gente si dimentica chi è e cosa ha fatto. Sembra sia venuto in Qatar da invitato» L’ex portiere Iker Casillas è intervenuto ai microfoni di Marca per parlare, t ...