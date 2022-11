Canada | carta di credito legata a emissioni personali di carbonio | un disegno tecno-dispotico

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 20 novembre 2022) Roma, 20 ott – Arriva dal Nord America, e nello specifico dal turboprogressita, l’ultima novità in termini di controllo sociale declinato secondo i dogmi dominanti del politicamente corretto: stiamo parlando di unadidel circuito Visa coldirettamente alledi. Vanicty, istituto dicorporativo canadese, già si vanta di essere il primo ente finanziario nordamericano ad essere diventato carbon neutral che significa “che dopo aver ridotto il tuo impatto il più possibile, investi in compensazioni diin modo che leche crei come organizzazione siano uguali alleche stai riducendo altrove attraverso progetti di compensazione del ...