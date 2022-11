Camila Giorgi sul pavimento manda KO il web | outfit da bollino rosso | quello che si vede è eccessivo FOTO

OA Sport

Tennis, lo scatto in bikini davanti alla magica cascata lascia tutti senza fiato: il panorama passa in secondo piano. Trascorrono la maggior parte dell'anno con indosso sneakers, canotte e calzoncini. ...Ne sa qualcosa, da anni alle prese con etichette che le sono state cucite addosso per il semplice fatto di essere molto bella. E ci sta passando anche Emma Raducanu , campionessa Slam, ... Tennis, perché Camila Giorgi non è presente per Italia-Svizzera di King Cup. La causa Camila Giorgi ha piazzato sul suo profilo uno scatto in cui indossa un vestitino cortissimo: posa estrema sul divano, si vede tutto.Camila Giorgi è ferma per un infortunio (fascite plantare) che l'ha costretta a disertare la Billie Jean King Cup con l' Italtennis guidata da Tathiana Garbin (niente da fare per Trevisa, Cocciaretto, ...