Calciomercato Napoli | il nuovo Zielinski nel mirino | affare da 25 milioni!

(Di domenica 20 novembre 2022) Il, nonostante il campo stia regalando tante soddisfazioni, è sempre proiettato anche sul mercato per l’acquisto di nuovi talenti per la prossima stagione. Sul taccuino del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli spicca il nome di un vero e proprio gioiello in grande spolvero quest’anno in Serie A. Arrivato all’Udinese dal Lipsia per 3 milioni nel 2021, Lazar Samardzic è finito sotto gli occhi di tante squadre di Premier League e non solo, 14 partite 3 gol e 1 assist il suo score attuale, con il prezzo del cartellino che è schizzato ad almeno 25 milioni. Samardzic Udinese(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Il calciatore tedesco di origini serbe è anche andato in gol contro ilal Maradona nell’ultima partita prima della sosta per il Mondiale terminata 3-2 per i partenopei. Samardzic ha ...