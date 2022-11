Calciomercato Juve | le opzioni per il post Cuadrado

(Di domenica 20 novembre 2022), i bianconeri al lavoro per trovare il sostituto di, in scadenza di contratto a giugno Laè al lavoro per cercare il sostituto di Juansulla fascia destra. Il colombiano infatti andrà in scadenza di contratto a giugno e i bianconeri potrebbero decidere di lasciarlo partire a parametro zero. Gli obiettivi della dirigenzantina, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono vari: da Malo Gusto del Lione, che però ha un cartellino elevato, fino ad arrivare al possibile ritorno di Andrea Cambiaso. Nel mezzo alternative come Holm dello Spezia, il 18enne Ivan Fresnada e Odriozola. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

, i bianconeri al lavoro per trovare il sostituto di Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno Laè al lavoro per cercare il sostituto di Juan Cuadrado sulla fascia destra. Il ...Ancora tante voci disi rincorrono sulla Juventus anche nel giorno in cui iniziano i mondiali in Qatar. ... nella quale saranno impegnati diversi calciatori della. Nel frattempo però ... Calciomercato Juve, scenario a sorpresa per Alex Sandro La strada per Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli e obiettivo della Juventus, rischia di complicarsi a causa del prezzo richiesto ...L’investitura del grande ex: "Felice che indossi il mio "3", mi aveva anche chiamato per chiedere il permesso. La pausa farà bene ai bianconeri. Ho rivisto l’unità che mancava. Danilo leader" ...