Calcio | Roma | Karsdorp non risponde alla convocazione Disertato l’allenamento a Trigoria

(Di domenica 20 novembre 2022) Tra lae Rickè sempre più rottura. Per questo pomeriggio era in programma la ripresa degli allenamenti adopo la settimana di vacanze concessa da Mourinho, ma l’olandese non ha rispostodel club. Il calciatore non si è presentato al centro sportivo nonostante fosse regolarmente convocato così come lo era per la tournée in Giappone che partirà tra due giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ForzaRoma.info

Un'assenza per certi versi inaspettata e che porta alla rottura finale tra lae il giocatore messo sul mercato pubblicamente dallo stesso Mourinho. MERCATO - Difficilmente, infatti, Karsdorp ...Rick Karsdorp sbatte i pugni sul tavolo. Metaforicamente, com'è ovvio, ma quanto basta per far capire allache non è solo José Mourinho arrabbiato con lui, ma anche lui arrabbiato con lo Special One. Così tanto da non presentarsi questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti. Una decisione che ... Nuova Roma made in Japan Ritorno al successo per lo Sporting Club Thule, che archivia la 4a vittoria in 5 apparizioni rifilando un rotondo 6-0 ai romani del Valentia. Una prova convincente quella della formazione viterbese, c ...Mg Verona 31/10/2022 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Roma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Rick Karsdorp Mg Verona 31/10/2022 - campionato di calcio serie A / Hellas ...