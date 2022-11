Caccia russi sfidano la Nato Prove di guerra mondiale nel Mar Baltico

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 novembre 2022) Sembra quasi che non si faccia nulla per evitare l'incidente. Anzi, laa dà l'idea giorno dopo giorno di voler cercare l'escalation. L'ultimo episodio fa alzare la tensione ancora una volta a ridosso del confine con la Polonia con iche hanno sfiorato la flotta della. "Mosca sta provocando l'escalation. Si sta spingendo sempre più vicino ai confini", ha affermato il generale Rajmund Andrzejczak, comandante in capo delle forze armate di Varsavia, su quanto avvenuto sabato 19 novembre. "Mi verrebbe da dire che l'inverno sta arrivando, non soltanto come stagione, ma in un significato più largo: l'inverno sta arrivando alle nostre frontiere". Nel Mar, infatti, una squadra navale della- la SNMG1 - è stata sfiorata da due ...