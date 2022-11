(Di domenica 20 novembre 2022) «Dato che non possiamo controllare l’aria, la nostra aria pulita ha deciso di fluttuare verso l’aria cattiva della Cina. A quel punto, quando in Cina arriva la nostra aria buona, la loro aria cattiva deve muoversi. Lo fa spostandosi nel nostro spazio aereo, che quindi, adesso, dobbiamo ripulire»: potrebbe diventare un possibile spunto di dibattito alamericano questa opinione espressa in campagna elettorale dal candidato repubblicano in Georgia, Herschel Walker. Soltanto 35mila voti – su un totale di quattro milioni e mezzo – separano infatti l’esponente del Grand Old Party dallo sfidante democratico Raphael Warnock, che pure ha parlato diin avvicinamento alle recenti elezioni di midterm battendo sul fatto che «dobbiamo assicurarci di avere un pianeta da lasciare per i nostri figli». I due si affronteranno al ballottaggio il prossimo 6 ...

TPI

Non c'è unche permetta la nascita di nuovi Flaiano, Pasolini, Age e Scarpelli... E poi, va ... C'era anche nel film piùmai girato da Woody Allen: 'To Rome with Love'. 'Esatto. Per 43 ...In questi giorni, pochi dal suo ingresso nella Casa, la ragazza è stata accolta da un... stufa di vedere e sentire certe cose, ha sbottato su Instagram: 'Donne che odiano le donne, il più... Brutto clima a Capitol Hill: la carica dei negazionisti al Congresso Usa Non riconoscono le prove scientifiche del riscaldamento globale. Si oppongono alla transizione ecologica e incassano milioni di dollari dai petrolieri. Così, dopo le elezioni, le lobby del fossile con ...giocato in un clima di estrema correttezza e di grande tranquillità. Se si va a leggere il tabellino, si trovano 8 ammoniti, 3 espulsi. Sembra il dispaccio di Vittorio Veneto, invece è il referto di ...