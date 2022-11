Brindisi | rubinetto del gas dimenticato aperto | esplosione di una palazzina sventata dai vigili del fuoco In serata

Leggi su noinotizie

(Di domenica 20 novembre 2022) Alle otto e mezza di sera alcuni condòmini hanno allertato i pompieri. L’odore, nelladi via Paceno, era inequivocabilmente quello di una fuga di gas. Nell’appartamento da cui proveniva la perdita idelhanno rinvenuto undel gas lasciato, incidentalmente. Messa in sicurezza la casa, con la chiusura del fornello, la disattivazione dell’elettricità e l’apertura delle finestre, sono state evacuate le due anziane che in quell’appartamento vivono e che erano in buone condizioni. Il gas, oltre ad avere saturato la casa, è stato rilevato a livelli considerevoli nella tromba delle scale del palazzo ed il rischio didell’immobile era davvero imminente. L'articolo: ...