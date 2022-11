Bossi lascia la terapia intensiva | condizioni buone

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – Umbertohato oggi ladell’Ospedale di Circolo di Varese, dove è ricoverato da ieri. Le suesono definite ””, dopo l’intervento di ieri per un’ulcera gastrica. E questa sera alle 19 una delegazione del Comitato Nord, guidata dall’europarlamentare Angelo Ciocca e da Paolo Grimoldi, insieme ai consiglieri regionali Roberto Mura, Massimiliano Bastoni con sindaci e militanti, si è recata fuori dall’ospedale per portare l’augurio del Comitato Nord di pronta guarigione a. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

