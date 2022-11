Bonus matrimonio | “iniziativa parlamentare | non allo studio del governo”

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – Sul cosiddettoper i matrimoni proposto dalla Lega fonti di Palazzo Chigi precisano che si tratta di una proposta die che non èdel. Nell’ambito di un quadro finanziario complesso, l’esecutivo, sottolineano le stesse fonti, è al lavoro per sostenere la famiglia con misure concrete e realizzabili, che saranno contenute nella legge di bilancio. La proposta di legge presentata da deputati della Lega prevede unfino a 20mila euro ripartito in cinque quote annuali, da corrispondere attraverso le detrazioni delle spese sostenute e documentate nella dichiarazione dei redditi, per chi decide di contrarre ilreligioso e quindi di sposarsi in chiesa. Immediate le polemiche e la ...

Leggi anche, proposta Lega: reazioni e polemiche 'La proposta di legge a mia prima firma, volta a incentivare il settore del wedding, che per questioni di oneri prevedeva un...Unfino a 20mila euro. Ma solo se ti sposi in chiesa. Chi opta per il Comune, zero. La proposta è della Lega, che ha presentato nel pomeriggio di domenica il ddl alla Camera dei deputati.Fino a 20mila euro per gli under 35 che decidono di sposarsi in chiesa. I leghisti fanno dietrofront: "Riguarderà tutti i matrimoni".Un bonus fino a 20mila euro per chi si sposa. Ma solo in chiesa. È questa la proposta della Lega per “rilanciare” le nozze ...