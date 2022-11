Boniek sull’Italia | “Devono accettare l’eliminazione | hanno perso sul campo”

AreaNapoli.it

... invece, con: Tancredi; Oddi, Gerolin;, Nela, Righetti; ...concesse un rigore al Lecce per un fallo del portiere Tancredi'...risultato fece ricordare la sconfitta per 1 - 0 subita dall'...... le sue testimonianze, sempre'orlo della commozione, ... Ed è la fotografia di un'bella, popolare e piena di sogni". Giusto. il Brasile di Zico, la Polonia die la Germania di ... Boniek: 'Mondiale in Qatar solo per profitto. L'Italia accetti il verdetto del campo'