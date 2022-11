Bong Joon-ho | il suo ultimo film Mickey7 uscirà nel 2024?

(Di domenica 20 novembre 2022) Le riprese del, del celeberrimo regista coreano-ho, sono ufficialmente iniziate nell’agosto di quest’anno a Londra e proseguiranno almeno fino a dicembre. Ad ogni modo, secondo vari rumors ildel regista di Parasite, che vede Robert Pattinson nel cast, dovrebbe essere pronto per la distribuzione internazionale nel corso del. L’uscita nelè ancora lontana, tuttavia i tempi di lavorazione sono così lunghi a causa di impegnative sessioni post-produttive che prometto effetti visivi altamente avanguardisti.è prodotto dalla Warner Bros. Pictures e vede-ho nuovamente impegnato -per la terza volta- in unin lingua inglese dopo la produzione ...

Prima di Kim Ki - duk e di "The Isle", prima del fenomeno "Old Boy" e di Park Chan - wook, prima della consacrazione a livello planetario di- ho con "Memories of Murder" e soprattutto con "Parasite", Lee Chang - dong è stato il regista che ha traghettato il cinema coreano in una nuova era dopo il letargo degli anni Ottanta. "...... è burlarsi di un filone cinematografico acclamato e premiato nei festival internazionali degli ultimi decenni (ogni riferimento all'osannato- ho non è puramente casuale), solo ... Robert Pattinson, Mickey7 arriverà nel 2024 L'uscita si allinea a The Batman 2 Il film, presentato in concorso al 75esimo Festival di Cannes e diretto da Park Chan-wook, è il candidato della Corea del Sud alla corsa all'Oscar.Una nuova indiscrezione anticipa la possibile finestra di uscita del nuovo film di Bong Joon-ho, e sembra coincidere con le ultime novità su The Batman 2.