Bon ton dei gioielli | quali e come indossarli con stile

Leggi su velvetmag

(Di domenica 20 novembre 2022) E’ molto più difficile e complicato scegliere dei monili adatti alla propria mise e saperli indossare con, piuttosto che l’outfit stesso. Proprio per questo motivo ci viene in soccorso il bon tonche ci guida suabbinare i preziosi in tutte le occasioni, secondo l’etichetta, e quanti indossarne.scegliere la tipologia di pietre da giorno e da sera eabbinare un vestito al gioiello. Infine quale monile regalare per le occasioni speciali. Il galateo deiracchiude le regole da seguire per indossare il gioiello giusto in ogni momento della giornata, per non apparire banali, per essere invece perfette. “Ah, ma sono perle quelle lacrime che versa il tuo amore, e sono ricche, e riscattano ogni cattiva azione“. (William Shakespeare) Bon ton ...