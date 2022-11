Bombe sulla centrale di Zaporizhzhia | si rischia la catastrofe nucleare

Dopo mesi di ripetuti appelli, il capo dell'Aiea Rafael Grossi alza i toni mentre va in scena un nuovo scambio di accuse fra Mosca e Kiev per leche sono tornate a cadere nei dintorni della ...Basatipiattaforma del jet sviluppato dall'azienda statunitense Gulfstream Aerospace, ... sono in via di completamento i lavori di "rafforzamento" dei bunker che ospitano lenucleari ...Va in scena un nuovo scambio di accuse fra Mosca e Kiev per le esplosioni nei dintorni della centrale nucleare ucraina ...Dopo mesi di ripetuti appelli, il capo dell'Aiea Rafael Grossi alza i toni mentre va in scena un nuovo scambio di accuse fra Mosca e Kiev per le bombe che sono tornate a cadere nei dintorni della cent ...