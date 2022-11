Bombardamenti della Turchia su Kobane | Istanbul attacca le milizie curde

(Di domenica 20 novembre 2022) Bombe turche su. Le forze dell'aviazione dihanno effettuato ampinelle ultime ore sulla città nel nordSiria. L'obiettivo sono leche si rifugiano in quell'area. «, la città che ha sconfitto l'Isis è sottoposta ada parte degli aerei dell'occupazione turca». Lo ha scritto su Twitter Farhad Shami, portavoce delle Forze democratiche siriane. L'attacco segue di qualche giorno l'attentato die si presenta come una ritorsione nei confronti di quel drammatico episodio di violenza. Il MinistroDifesa turco, Hulusi Akar, ha supervisionato gli attacchi aerei da un centro operativo e si è congratulato con i piloti e il personale di terra. «Il ...

In un comunicato stampa, il ministero della Difesa turco ha affermato che i raid hanno preso di mira le basi del Partito dei lavoratori del Kurdistan e delle Unità di protezione dei popoli. Almeno 45 miliziani curdi e forze governative filo-siriane sono stati uccisi nelle ultime ore in almeno 25 bombardamenti della Turchia sulla cosiddetta Amministrazione autonoma della Siria settentrionale.