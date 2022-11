(Di domenica 20 novembre 2022) Autosole chiusa in entrambe le direzioni tra Orte e Valdichiana e blocco della circolazione ferroviaria sulla linea alta velocita' Roma - Firenze e su quella "lenta" stamani per le operazioni di ...

Intorno all'ordigno, unad'aereo di fabbricazione americana da 500 libbre, e' stata creata un'area di sicurezza di 826 metri. Che ha portato all'evacuazione di circa 2.400 residenti nell'area. ...Ad eseguire il disinnesco dellasarà il Reparto Artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri ... provvedendo anche al trasporto dei soggetti fragili residenti nella zona in ospedale o... Bomba presso Orvieto, Italia divisa in due per il disinnesco - Italia (ANSA) - ORVIETO (TERNI), 20 NOV - E' stata fatta brillare alle 11.47 in una cava la bomba d'aereo da 500 libbre (circa 243 ... seguito passo passo dalla sindaca di Orvieto Roberta Tardani presso la ...Autosole chiusa in entrambe le direzioni tra Orte e Valdichiana e blocco della circolazione ferroviaria sulla linea alta velocita' Roma-Firenze e ...