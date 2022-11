(Di domenica 20 novembre 2022) Perugia, 17 novembre 2022 – AC Perugia Calcio comunica che: il calciatore Aljaz Struna è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni per definire il programma di recupero; il calciatore Cristian Dell’Orco ha effettuato cure fisioterapiche e lavoro in palestra; il calciatore Ryder Matos continua il programma specifico di recupero; i calciatori Marcos Curado e Andrea Beghetto sono indisponibili causa sindrome influenzale. Fonte articolo e foto: www.acperugiacalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

E' quanto emerge daldiramato dall'ospedale di Circolo di Varese "Umberto Bossi - riferisce l'ospedale - in seguito ad un malore occorso al domicilio , oggi pomeriggio è stato ...Da quanto si nota dall' ultimo, i dati sembrano essere raccolti giornalmente, e vengono ... Nel comunicato si parla di "indicazioni prevalenti in ambitoe scientifico" non meglio ...Asst Sette Laghi - il Senatur è stato portato al Circolo di Varese - ha emesso poco dopo le 19 di oggi un bollettino medico. «Umberto Bossi - si legge nella nota - in seguito ad un malore occorso al ...(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Christopher Nkunku, che si è infortunato in allenamento dopo uno scontro con Camavinga e ha dovuto dire addio ai Mondiali con la Francia prima ancora che ...