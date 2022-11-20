Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 12 del 21 Novembre 2022 (Di domenica 20 novembre 2022) Ora Elif è rimasta sola con Dila. Ora è il momento di pagare per quello che ha fatto. Pur condividendo la sua carta vincente con Dila, Elif non esita a ferirla con le sue parole amare. F?rat promette di stare con Elif e di sistemare tutto. Mentre L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 11 del 14 Novembre 2022
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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 6 del 10 Ottobre 2022
Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 6 del 10 Ottobre 2022
Milletvekili Ceylan Duyarsiz Kalmadi, Küçük Elif Akülü Sandalyesine KavustuGülabibey Mahallesi’nde ikamet eden Erdem ailesinin 8 yasindaki kizlari Elif Erva, 6 yildir rahatsizligi nedeniyle tedavi görüyor. Son yillarda yürüme zorlugu da yasayan Kübra ve Erkan Erdem çiftinin ...
Müge Anli’daki Yasak Ask Semasindan Küçük Osman’in Son Haline Televizyon ve Dizi Dünyasinda Bugün Yasananlar20 Kasim Pazar günü televizyon ve dizi dünyasinda yasanan son dakika gelismelerini ve olaylarini derledik.Bakalim bugün neler yasanmis
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