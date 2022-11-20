Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 12 del 21 Novembre 2022

Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden Erdem ailesinin 8 yasindaki kizlari Elif Erva, 6 yildir rahatsizligi nedeniyle tedavi görüyor. Son yillarda yürüme zorlugu da yasayan Kübra ve Erkan Erdem çiftinin ...20 Kasim Pazar günü televizyon ve dizi dünyasinda yasanan son dakika gelismelerini ve olaylarini derledik.Bakalim bugün neler yasanmis