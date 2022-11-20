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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 12 del 21 Novembre 2022

Bir Kucuk
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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 12 del 21 Novembre 2022 (Di domenica 20 novembre 2022) Ora Elif è rimasta sola con Dila. Ora è il momento di pagare per quello che ha fatto. Pur condividendo la sua carta vincente con Dila, Elif non esita a ferirla con le sue parole amare. F?rat promette di stare con Elif e di sistemare tutto. Mentre L'articolo proviene da MediaTurkey.
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