(Di domenica 20 novembre 2022) La macchina Joe 2024 si è messa in moto e lui deciderà se candidarsi in primavera. Si sente pronto, specie dopo la mossa di Trump. Dovrà però fare i conti con il suo stato di salute, oltre a vincere le resistenze di parte dei democratici e le perplessità che emergono dai sondaggi

Il riformista moderatoesce più forte, e i Democratici americani, ma anche quelli europei, ... E la seconda direttrice "È la guerra in Ucraina, la grandedirimente del nostro tempo. ......strategici in gioco ed è nel loro interesse a lungo termine coordinarsi con Washington per gestire la sfida della Cina e le specifiche minacce militari in', ha affermato. Il team di... Biden 80. La questione politica sta nei prossimi sei La macchina Joe 2024 si è messa in moto e lui deciderà se candidarsi in primavera. Si sente pronto, specie dopo la mossa di Trump. Dovrà però fare i conti con ...Dopo che gli Stati Uniti hanno preso di mira l'industria cinese dei chip con severi controlli unilaterali sulle esportazioni, un funzionario ...