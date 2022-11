Benzema stordito dà la prima reazione al colpo KO per infortunio ai Mondiali

(Di domenica 20 novembre 2022) Sito inglese: Karimha insistito sul fatto che non era nella sua natura “arrendersi” poiché è stato costretto ad ammettere che il suo sogno di Coppa del Mondo con la Francia era finito. Un problema al quadricipite alla coscia sinistra è divampato e ha lasciato il 34enne rassegnato a fare le valigie piuttosto che contribuire ai Bleus in Qatar. Il mese scorso ha vinto il prestigioso Pallone d’Oro, riconoscimento della sua forma spettacolare la scorsa stagione, masarà fuori a guardare il più grande spettacolo del calcio dopo aver subito una battuta d’arresto nella sessione di allenamento della Francia sabato. Era stata la suaattività completa in campo con la Francia durante il ritiro pre-torneo, condeterminato a dimostrare la sua forma fisicadella ...

Corriere dello Sport

Il Liverpool è colpito, ma none in tre circostanze, dal 63' all'81 distilla la ... E' così che il Real, alla fine, spreca anche un paio di contropiede (uno mancato dae l'altro da ...E la partita, improvvisamente cambia! Il Real sembra, mentre il City sale in cattedra e si ... Mentre sembra tutto già segnato,mette in mezzo un pallone vagante e Rodrigo anticipa ... La Superlega va avanti: il nuovo CEO arriva dalla Germania