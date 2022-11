Benzema | infortunio muscolare e addio Mondiale

Leggi su panorama

(Di domenica 20 novembre 2022) Ore 00,05 - La Francia perde il Pallone d'Oro, fuori per uno strappoColpo durissimo per le ambizioni dei transalpini che devono rinunciare al loro centravanti titolare. Il numero 9 del Real Madrid si è fermato per un bruttonel corso dell'ultimo allenamento e gli esami strumentali hanno confermato l'impossibilità di un recupero. La FFF (federazione francese) ha comunicato l'esclusione in extremis dalla lista dei convocati del ct Deschamps.