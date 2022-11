Belgio | Witsel | 'Presto avremo Lukaku Ha solo bisogno di ascoltare il suo corpo'

Il centrocampista belga spera nel recupero immediato di Lukaku: le parole in conferenza diLe parole di Axelsu Lukaku: "Lukaku Per noi ovviamente sarebbe meglio se giocasse la prima partita, ma non so quando tornerà a disposizione. Per noi è molto importante, ma la cosa che conta di più è capire lui ...Il, semifinalista nel 2018, spera di recuperare Lukaku per il match contro la Croazia del 1° ... La cosa più importante è come si sente", ha detto ai giornalisti Axel. Resta incertezza su ...Il centrocampista del Belgio, Axel Witsel si è presentato in conferenza stampa per parlare del match d'esordio dei Diavoli Rossi ai Mondiali parlando anche della situazione di Romelu Lukaku. "Sarebbe ...Il centrocampista belga spera nel recupero immediato di Lukaku: le parole in conferenza di Witsel Le parole di Axel Witsel su Lukaku: “Lukaku Per noi ovviamente sarebbe meglio se giocasse la prima pa ...