Belgio | Lukaku non recupera | out contro Canada e Marocco

(Di domenica 20 novembre 2022) I Mondiali in Qatar inizieranno in differita per Romelu: si va verso la sua assenza per le prime due partite delnella fase a...

La stagione del ritorno all' Inter continua a essere disgraziata per l'attaccante che sarà costretto a saltare le prime due partite del suo ai Mondiali 2022 in Qatar. DOHA (Qatar) - Il Belgio dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per le prime due partite di Qatar 2022. L'attaccante dell'Inter sta ancora faticando a recuperare dall'infortunio alla coscia e questa mattina non si è allenato con il gruppo. Lavoro differenziato per l'attaccante dell'Inter che non ha ancora recuperato dall'infortunio al bicipite femorale: dovrà rinunciare alle sfide contro Canada e Marocco.