Corriere dello Sport

DOHA (QATAR) - Prosegue il momento difficile di Romelu Lukaku . Ilha infatti reso noto che il 29enne attaccante salterà le prime due partite del Mondiale in Qatar per il riaccutizzarsi del problema al bicipite femorale della coscia sinsitra . Q uesta mattina ...... 230 donne, bambini e uomini hanno attraversato un terribile- aveva spiegato già giovedì ..., Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, ... Belgio, calvario Lukaku: salterà le prime due partite del Mondiale Lavoro differenziato per l'attaccante dell'Inter che non ha ancora recuperato dall'infortunio al bicipite femorale: dovrà rinunciare alle sfide contro Canada e Marocco ...Assente dalla gara contro l’Empoli del primo ottobre per una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, Alexis Saelemaekers ha parlato attraverso i microfoni dei canali ...