Basket | Serie A2 | Trapani-Rieti sospesa | si rompe il ferro e non viene riparato

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022), match valevole per l’ottava giornata del girone verde dellaA2 2022/2023 di, è statanel corso dell’ultimo quarto quando i padroni di casa sembravano avviati al successo. Uno dei due canestri si è infatti rotto dopo una schiacciata e gli arbitri, attesi i 30 minuti come da regolamento per consentire alla squadra di casa di aggiustare l’apparecchiatura di gioco, hanno decretato la fine della partita. La palla passa ora al Giudice Sportivo, che dovrebbe sancire lo 0-20 a tavolino in favore disalvo altre decisioni nelle prossime ore.A2: RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.