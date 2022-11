Basket | Serie A1 2022 2023 | Pesaro domina a Brindisi | al PalaPentassuglia finisce 74-102

(Di domenica 20 novembre 2022) La cronaca e il tabellino di74-102, incontro valevole per la settima giornata dellaA1di. Dominio totale della Prosciutto Carpegna, che si impone con un passivo davvero pesante per i pugliesi che invece subiscono la prima sconfitta casalinga di questo campionato. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 7^ GIORNATA La cronaca – L’inizio della partita è un vero e proprio incubo per, incapace di trovare la via del canestro per i primi sei minuti. Il tabellone dice così 16-0 in favore di, che però nella seconda parte del primo quarto si ferma e consente lentamente ai padroni ...

