Basket | Serie A | la Virtus Bologna batte Trento | Milano risponde sconfiggendo Trieste Riscatto Brescia

(Di domenica 20 novembre 2022) Altra domenica di grandeper laA, con diverse partite completate per la settima giornata di regular season. Mentre si sta disputando in questi minuti il posticipo tra la Dinamo Sassari e la Givova Scafati, si sono concluse da poco le sfide pomeridiane. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto sui parquet del Belpaese. GEVI NAPOLI-NUTRIBULLET TREVISO 84-82 (17-22, 16-19, 29-18, 22-23) Seconda vittora in questa stagione per la GeVi Napoli, che al PalaBarbutola Nutribullet Treviso col punteggio di 84-82. Equilibrio nei primi minuti (4-7), con Treviso che trova una mini-fuga grazie a Sokolowski ed Iroegbu (10-16). Napolicon Howard e Johnson (15-18), con il jumper di Faggian che vale il vantaggio veneto dopo 10’ sul 17-22. La Nutribullet continua a spingere in apertura di secondo ...

Eurosport IT

La cronaca e il tabellino di Brindisi - Pesaro 74 - 102 , incontro valevole per la settima giornata dellaA1 2022/2023 di. Dominio totale della Prosciutto Carpegna Pesaro, che si impone con un passivo davvero pesante per i pugliesi che invece subiscono la prima sconfitta casalinga di questo ...1' DI LETTURA CAPO D'ORLANDO (ME) - Il match tra Orlandinae Virtus Ragusa , valevole per l'ottava giornata del Girone B del campionato diB, originariamente in programma per il pomeriggio di domenica 20 novembre alle ore 18:00, è stato rinviato. ... Basket, Serie A: Derek Cooke fa tremare il ferro di Napoli con un alley-oop pazzesco! Cade di nuovo la Vismederi Costone, ancora a secco di vittorie tra le mura del PalaOrlandi. Stavolta ad avere la meglio dei gialloverdi è la Dany Quarrata che mette in scena una prestazione solida e c ...Semplicemente una serata da incubo per la Happy Casa Brindisi che viene letteralmente asfaltata dalla Carpegna Prosciutto Pesaro. Finisce 74-102, una partita che i biancazzurri di fatto non hanno mai ...