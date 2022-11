Bari | trovato morto un 27enne dopo una lite fuori da un bar | fermato il titolare del locale

A Bitritto, in provincia di, un uomo di 27enne è statosenza vita su un marciapiede nei pressi di un bar, all'alba . I carabinieri di Modugno hanno fermato un 31enne, titolare di un'attività commerciale, che avrebbe ...Giovanni Palazzotto,morto in strada nel barese Secondo quanto ricostruito finora dalle ... per i rilievi, sono intervenuti anche i Carabinieri della Sis del comando provinciale di, il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si chiamava Giovanni Palazzotto, il 27enne trovato morto questa mattina all'alba a Bitritto, all’esterno del Coffè Time di via Pietragallo, sul marciapiede. Come vi sia arrivato, ...