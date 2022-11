Bando endotermiche - Nasce l' alleanza delle regioni dell' auto | L' Europa riveda le sue decisioni

(Di domenica 20 novembre 2022) Le grandimobilistiche europee si alleano per chiedere all'Unione di rivedere l'ormai famosoalla vendita diper il 2035. Pochi giorni fa, nella città tedesca di Lipsia è nata una vera e propriache vede la partecipazione di 28 amministrazioni, tra cui, solo per citarne alcune, le italiane Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Abruzzo e Molise; le tedesche Sassonia, Baden-Württemberg, Baviera, Sassonia-Anhalt e Saarland, le spagnole Valencia, Navarra, Andalusia e Castiglia e León; e le francesi Grand Est e Borgogna-Francia-Coté. Gli obiettivi. Il nuovo sodalizio ha già delineato un suo manifesto, fissando dieci obiettivi, a partire dalla richiesta di "creare un meccanismo europeo a sostegno di una transizione giusta, equa e riuscita ...

Quattroruote

Le grandi regioni automobilistiche europee si alleano per chiedere all'Unione di rivedere l'ormai famosoalla vendita di autoper il 2035 . Pochi giorni fa, nella città tedesca di Lipsia è nata una vera e propria alleanza che vede la partecipazione di 28 amministrazioni, tra cui, solo ...Infine, in occasione della cerimonia di consegna di una nave della Fincantieri alla Msc, Salvini è tornato a parlare deldelle: 'Alcuni dei passaggi del Fit for 55 sono ... Bando delle endotermiche, nasce l'alleanza delle regioni dell'auto: l'Ue riveda le sue decisioni - Quattroruote.it Diverse regioni europee, tra cui Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Abruzzo e Molise, uniscono le forze per chiedere una transizione "equa" e priva di "bruschi crolli".I vincoli maggiori sono attesi per il trasporto pesante. Marco Bonometti: «Cecità dall’Europa rispetto al mondo dell’auto» ...