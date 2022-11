Ballando con le Stelle | la giuria vuole il ritorno di Enrico Montesano | scontro con Selvaggia Lucarelli

(Di domenica 20 novembre 2022)con letra lasuL’esclusione didacon lecontinua a far discutere con la stessa, ad eccezione di, che si è augurata ilnel programma dell’ormai ex concorrente. Tutto ha avuto inizio quando, nel commentare l’esibizione di Gabriel Garko, ha dichiarato: “Non ti ferma niente, né l’infortunio né l’operazione né il tutore. Sei imbattibile, posso solo sperare che tu indossi la maglietta sbagliata” con un chiaro riferimento alla maglietta della X Mas ...

Ma Selvaggia ha scelto di essere presente ale Stelle , la trasmissione che anima. E per questa scelta - sua, in ogni caso legittima e che nessuno deve permettersi di mettere in ...Redazione Sorrisi Canale 5 " Tú sí que vales ": 4.012.000 spettatori (share 28,9%). Rai1 "le Stelle ": 3.817.000 spettatori (share 25,2%). Rete 4 " Continuavo a chiamarlo Trinità" : 1.079.000 spettatori (share 6%). Italia 1 " Richie Rich " Il più ricco del mondo ": 798.000 ...Nel dancing show di Rai 1 si è tornato a parlare della squalifica dell'attore comico che ha sollevato delle polemiche ...L'attore (nonostante il tutore) e la conduttrice tv hanno riservato molte sorprese e grandi emozioni in pista nel corso dell'ultimo appuntamento del dancing show di Milly Carlucci ...