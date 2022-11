Ballando con le Stelle | Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme? La foto rivelatrice

Sono una delle coppie più affiatate sulla pista dile Stelle e, finalmente, sono usciti allo scoperto anche come coppia nella vita: stiamo parlando di Ema Stokholma e Angelo Madonia . A confermarlo una confessione a Domenica In e una foto ......attaccata sui social per essere andata in tv il giorno della morte della madre Selvaggia Lucarelli è stata attaccata sui social perché avrebbe deciso di partecipare alla trasmissionele ...Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina sono stati eliminati da "Ballando con le Stelle": ecco cosa ha dichiarato la ballerina a riguardo.Ema Stokholma e Angelo Madonia sono ufficialmente una coppia, anche fuori da "Ballando con le Stelle". Il ballerino e la speaker avevano da subito fatto immaginare che tra loro ...