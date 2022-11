Ballando con le Stelle 17 | settima puntata | eliminato Lorenzo Biagiarelli | Milly Carlucci conferma la squalifica di Enrico Montesano

ha parlato di all'ultima puntata dile Stellea. Durante la diretta della settima puntata ha voluto dire la sua su quanto accaduto. 'Questa è la nostra azienda, la mia Rai, è la Rai che noi tutti amiamo e quindi qualunque ...Selvaggia Lucarelli adopo la morte della madre Quella che per alcuni è sembrata una scelta difficile, ma dettata dal senso di responsabilità verso la produzione di, altri l'hanno ...Da Massimo Ranieri a Ema Stockholma, passando per Eros Ramazzotti: ecco tutti gli ospiti di Domenica In, in onda in versione ridotta a causa dei Mondiali.L’esclusione di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle continua a far discutere con la stessa giuria, ad eccezione di Selvaggia Lucarelli, che si è augurata il ritorno nel programma dell’ormai ex ...