Bale | «Il golf è sempre stato il mio rifugio per allontanarmi dalle pressioni del calcio»

... che ha compiuto l'impresa qualificazione, ha preso anche alcune decisioni scomode per i senatori, tipo il divieto di giocare ain Qatar (sport di cui vanno pazzie Ramsey) per non avere ...Il motivo La passione di Gareth. 'Gareth lo sa, niente, andiamo in Qatar perchè abbiamo un lavoro da fare. In passato mi è capitato che Gareth, Kieffer Moore o Aaron Ramsey venissero ...BEN Davies has welcomed the opportunity for Wales to mark their first World Cup for 64 years by “doing something special”.Gareth Bale may be past his prime and plagued by questions about his fitness, but the U.S. knows not to doubt his ability to meet the moment.