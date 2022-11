AZ Picerno-Avellino | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sfida spartiacque per l’di Massimo Rastelli. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Catanzaro ai calci di rigore, i lupi cercano il riscatto in campionato contro l’AZ. Il trainer di Pompei non ha nascosto che l’incontro di oggi (ore 14.30) rappresenta uno snodo cruciale in chiave salvezza. Le duesono separata da un guado di due punti: 13, 11 AZ. L’potrà contare su 433 i supporters al suo fianco. Rastelli può contare sul solo recupero di Garetto. Restano ai box Ricciardi che ha accusato un fastidio al flessore nel corso della sfida contro il Catanzaro ed è stato tenuto fermo in attesa di ulteriori accertamenti. Continuano i rispettivi programmi specifico per ...