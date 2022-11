Automotive | il 5 dicembre tavolo al Ministero Urso | Lo riconvoco ogni tre mesi

(Di domenica 20 novembre 2022) “Ho dato disposizione di riconvocare ilper il 5, in modo da presentarci con tutti gli attori industriali, produttivi, sociali e sindacali per confrontarci su quali sono gli strumenti che noi dovremo realizzare in Europa e a livello nazionale per meglio affrontare la transizione e mi impegno a riconvocare iltre”. Lo ha dichiarato il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo, durante il suo intervento al Festival Città Impresa a Bergamo nel panel ‘Il futuro dell’e le decisioni di Bruxelles’ con Alberto Bombassei e Alessandra Lanza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

