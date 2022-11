Austria | Rangnick | “Non è la stessa Italia dell’Europeo | ci sono molti più giovani”

(Di domenica 20 novembre 2022) “Cistati alcuni cambiamenti tra gli azzurri, la squadra che ha vinto l’Europeo aveva più esperienza mentre domani giocherannopiù”. Così il ct dell’, Ralf, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida amichevole contro l’.“Stanno aprendo la pista per le nuove generazioni. Sarà un’molto disciplinata tatticamente, è una squadra forte e noi vogliamo sfidare questi avversari” ha aggiunto l’allenatore. Sulla partita di domani: “Ho visto le gare di Nations League contro Inghilterra e Germania, a volte iniziano con la difesa a quattro, altre a tre e non è una sorpresa che abbiano scelto questo sistema di gioco. Bisogna solo capire se giocheranno con una o due punte, lo capiremo domani”. SportFace.

