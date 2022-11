Austria-Italia | triste prima volta per gli Azzurri | il dato

Leggi su rompipallone

(Di domenica 20 novembre 2022) Mentre in Qatar è iniziato il Mondiale 2022, l’è impegnata in amichevole a Vienna contro l’, partita in cui Mancini ha deciso di fare diversi esperimenti di formazione. Foto: Gettyamichevolepartita deglidurante il Mondiale ma senza disputarlo C’è però una tristissimoche riguarda la partita:è infatti lapartita che glidisputano mentre si sta svolgendo il Mondiale, ma senza partecipare al torneo. Sicuramente non un momento facile per il CT Mancini, che dovrà comunque tirare fuori il massimo dai ragazzi a sua disposizione.